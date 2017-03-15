Самый популярный мессенджер в России оказался опасным

Специалисты компании Check Point Software обнаружили ошибку в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram. Речь идет о браузерных версиях сервисов - WhatsApp Web и Telegram Web, которые позволяют вести переписку, не устанавливая мобильное приложение.

Отправив жертве вредоносный код, зашитый в безобидное с виду изображение, злоумышленники могли получить полный доступ к данным пользователя. Эту информацию хакеры использовали для взлома аккаунта и доступа к содержимому чатов, переданным файлам, фотографиям и видео.

Сотрудники WhatsApp и Telegram признали наличие уязвимости. В настоящее время ошибка уже исправлена.

Напомним, что, согласно данным недавних исследований, WhatsApp является самым популярным мессенджером в России, Telegram занимает четвертое место. Второе и третье места достались Viber и Skype.