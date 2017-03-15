Мировая тенденция: хакеры блокируют гаджеты ради выкупа

Британские специалисты по кибербезопасности рассказали о новой мировой тенденции: хакеры все чаще используют компьютерные вирусы, которые блокируют зараженный компьютер и требуют от пользователя денег за разблокировку, сообщил «Интефакс».

Эксперты считают, что технология, делающая невозможным использование гаджета до уплаты выкупа, будет все чаще применяться в будущем для захвата телефонов, фитнес-трекеров и «умных» телевизоров.

Рост применения программ-вымогателей начался в 2016 году, говорится в совместном заявлении Национального агентства по борьбе с преступностью и Национального центра кибербезопасности.

«Ransomware в часах, фитнес-браслетах и телевизорах станет вызовом для производителей, и пока не известно, будут ли они помогать купившим их товары клиентам в подобных случаях разблокировать их, будут ли они советовать платить выкуп», — отмечается в докладе.

По прогнозу, к 2020 году количество подключенных к Интернету бытовых и других устройств достигнет примерно 21 млрд штук.