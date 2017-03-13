Анонсирован проект гигантской орбитальной колонии

Через 20 лет на орбите Земли может появиться первая колония. Член Британского межпланетного общества Джерри Стоун анонсировал проект по постройке такого космического корабля. Орбитальный мегаполис может представлять из себя многокилометровый цилиндр, в котором смогут поселиться миллионы человек. По словам идейного вдохновителя проекта, одной из задач для жителей первой внеземной колонии может стать строительство и обслуживание солнечных панелей. Чем ещё могут заниматься колонизаторы орбиты Земли и сколько лет назад можно было построить подобную станцию — в материале RT.

Мегаполис на орбите

На самом деле идея по разработке космического корабля размером с город берёт начало в 1970-х. Тогда профессор Принстонского университета Джерард О’Нилл попросил своих студентов создать план корабля для поселения космической колонии. Студенты предложили целых три проекта, которые так и остались на бумаге. Теперь Джерри Стоун намерен возродить идею, которая не оставляла его уже несколько десятков лет.

Британское межпланетное общество, в котором Джерри Стоун возглавляет соответствующий проект, поделилось планами о создании космической колонии, обращающейся вокруг Земли. Колония будет представлять собой корабль диаметром чуть меньше 6,5 километров и длиной 32 километра. В таком корабле цилиндрической формы, согласно замыслу, смогут жить до 10 млн человек.

Как и для чего

Срок запуска корабля к 2037 году, о котором говорит Стоун, возможно соблюсти, если непосредственно постройка аппарата начнётся через 10 лет.

Большая часть исследований Британского межпланетного общества по этому вопросу сосредоточена на вопросе технологического воплощения плана. Важным его аспектом является создание практически полноценного города.

Людям на корабле понадобится жильё, офисы, административные здания — всё то, что есть на Земле. Кроме того, исследователям придётся разработать подходящий способ создания искусственной гравитации (один из возможных вариантов — это заставить весь корабль вращаться вокруг своей оси). Также предполагается создание экосистемы и детальная проработка способов жизнеобеспечения людей, включая возможности выращивания пищи на корабле.

Возникает вопрос: зачем, кроме чистого любопытства, человечеству такая станция? По словам идейного вдохновителя проекта, одной из задач для жителей первой внеземной колонии может стать строительство, а затем обслуживание солнечных панелей. Большие конструкции смогут эффективно собирать солнечную энергию для последующей её передачи на Землю. Дело в том, что солнечные панели на земной поверхности справляются с этой задачей недостаточно эффективно: мешает атмосфера.

Стоун отметил, что качество жизни на орбите может превзойти земное. Так, по его словам, в космосе люди будут выше ростом и здоровее. Заявление спорное: активное исследование влияния космических полётов на организм, во-первых, находится в самом разгаре, а во-вторых, пока даёт противоречивые результаты. Учёные время от времени получают подтверждения того, что из-за нахождения на орбите может возрастать вероятность развития лейкемии. Однако замечены и положительные эффекты. Так, например, NASA заявляло о том, что на орбите можно более успешно, чем на Земле, восстанавливать суставы.

Опоздали на 40 лет

При том, что проект является очень сложным, Джерри Стоун считает, что его можно было воплотить в жизнь ещё 40 лет назад.

«Принстонские студенты намеренно разрабатывали свои планы исключительно в рамках технологий своего времени, так, чтобы никто не мог сказать, что задумка неплохая, но вот это, это и то ещё не изобрели, — пояснил Стоун. — Всё можно было сделать при помощи технологий 1970-х. Если заняться вопросом сейчас, процесс пойдёт гораздо более эффективно, чем в 1970-х. Поэтому я и запустил проект в Британском межпланетном обществе».

Предложение Стоуна пока никем официально не рассматривалось, так что пока говорить о том, что колония в том или ином виде будет запущена на орбиту Земли, очень рано. Подробности своего проекта его автор обещает раскрыть в сентябре 2017 года.