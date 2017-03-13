СМИ узнали об инициативе замедлять доступ к сайтам компаний-нарушителей

Правительство может весной этого года внести в законодательство поправки, которые позволят "замедлять" доступ к сайтам компаний, которые нарушили российские законы. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, многие иностранные интернет-компании стали не выполнять решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем, что они подчиняются законам стран, в которых зарегистрированы. При этом, в случае принятия поправок, норма будет распространяться и на российские компании.

По словам источника издания, который знает о проекте от сотрудников АП, вероятность введения такого регулирования велика. Однако, другой источник, близкий к администрации назвал инициативу труднореализуемой и считает маловероятным ее принятие в текущем виде. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не слышал о данной инициативе. До Госдумы проект еще не доходил, рассказал представитель комитета по информационной политике.

Газета отмечает, что идея ввести новые поправки появилась в ходе обсуждений дела ФАС против американской корпорации Google . Однако, другой источник издания, близкий к Госдуме утверждает, что инициатива напрямую не связана с этим делом. По его словам, некоторые иностранные интернет-компании, работающие также и на территории России, не выполняют законы РФ.

Так, Facebook и Twitter отказывались удалять противоправный контент по решениям судов, Роскомнадзор добился вечной блокировки в России социальной сети LinkedIn из-за нарушения закона о персональных данных.