Анонимусы вычислили флаг ЛаБафа с помощью звезд и заменили его на кепку Трампа

Пользователи крупнейшего имиджборда 4chan вычислили место проведения протестной акции актера Шайя ЛаБафа против Дональда Трампа He will not divide us («Он не разделит нас») с помощью следов от самолетов в воздухе и звезд, а затем поменяли флаг с лозунгом акции на красную бейсболку с предвыборным лозунгом президента США. Об этом сообщает Heatstreet.