Мощнейший смартфон Samsung подешевел в России

Ожидается, что уже 29 марта на специальном мероприятии в Нью-Йорке компания Samsung представит новый флагманский смартфон Galaxy S8. В преддверии анонса производитель снижает цены на нынешние флагманские модели - Galaxy S7 и S7 edge.

Как пишет Hi-tech Mail.ru , снижение цен затронуло и российский рынок. Так, если Galaxy S7 edge с изогнутым экраном обходился отечественным покупателям в 59990 рублей на старте продаж, то сейчас его можно приобрести на 10 тысяч дешевле - за 49990 рублей.

В свою очередь, обычный Galaxy S7, стоивший на старте продаж 49990 рублей, теперь можно приобрести за 42990 рублей. Речь, напомним, идет о младшей модификации с 32 гигабайтами памяти.

Стоит также отметить, что в последние месяцы снижаются цены и на смартфоны конкурентов. Например, восстановленные iPhone 6s с февраля нынешнего года упали в цене с 29 до 24 тысяч рублей.