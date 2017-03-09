Назван самый мощный смартфон в мире

Самым мощным смартфоном на февраль 2017 года стал iPhone 7 Plus. К такому выводу пришли авторы программы-бенчмарки AnTuTu, разработанной для тестирования мощности гаджетов. Данные исследования публикуются на сайте компании

Вторую строчку занял iPhone 7, на третьем месте по производительности расположился OnePlus 3T. Тройка лидеров не изменилась по сравнению с результатами 2016 года. На четвертом месте – LeEco Le Pro 3. На пятом месте в списке оказался OnePlus 3, шестую строчку занял Motorola Moto Z. С седьмого по девятое место расположились ZTE Axon 7 и Asus ZenFone 3. Последнюю строчку рейтинга поделили между собой два устройства - Xiaomi Mi5S и Mi5S Plus.