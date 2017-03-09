Назван самый мощный смартфон в мире

Разработчики программы-бенчмарка AnTuTu, предназначенной для тестирования производительности мобильных устройств, опубликовали список из десяти наиболее мощных смартфонов в феврале 2017 года.

Если сравнить тройку самых производительных гаджетов с итоговым рейтингом за 2016 год, можно заметить, что на первых местах находятся все те же игроки - iPhone 7 Plus, iPhone 7 и OnePlus 3T. Кроме того, четвертое место занимает LeEco Le Pro 3.

Пятое место в рейтинге занял OnePlus 3, шестое - Motorola Moto Z, а места с седьмого по десятое разделили между собой ZTE Axon 7, Asus ZenFone 3 и новые флагманы Xiaomi - Mi5S и Mi5S Plus.