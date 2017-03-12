Ученые показали, где у человека находится душа

Ученые заявили, что узнали, где в организме человека расположена душа.

Согласно мнению экспертов, душа находится в микроскопических трубочках клеток головного мозга.

Предположения ученых основываются на том, что после смерти у человек резко снижается мозговая активность, однако информация, отложенная в миротрубочках, остается нетронутой.

По информации специалистов, мозговая активность умершего 10 минут после смерти напоминает мозговую активность человека, находящегося в глубокой стадии сна.

Ранее ученые рассказали, что происходит с душой человека после смерти.