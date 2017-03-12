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Ученые показали, где у человека находится душа
Фото: rueconomics.ru
Ученые заявили, что узнали, где в организме человека расположена душа.
Согласно мнению экспертов, душа находится в микроскопических трубочках клеток головного мозга.
Предположения ученых основываются на том, что после смерти у человек резко снижается мозговая активность, однако информация, отложенная в миротрубочках, остается нетронутой.
По информации специалистов, мозговая активность умершего 10 минут после смерти напоминает мозговую активность человека, находящегося в глубокой стадии сна.
Ранее ученые рассказали, что происходит с душой человека после смерти.
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