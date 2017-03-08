Wikileaks опубликовал документы ЦРУ с программами для взлома девайсов

Сайт Wikileaks опубликовал секретные документы ЦРУ , в которых описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефоном и телевизоров, пишет газета Washington Post.

Во вторник WikiLeaks опубликовал более 8,7 тысячи документов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

Согласно файлам разоблачительного сайта, сотрудники ЦРУ используют целый набор секретных инструментов для получения информации с электронных устройств пользователей. Эти инструменты включают в себя программы для взлома, вирусы, а также вредоносные программы, против которых ещё не разработаны защитные механизмы.