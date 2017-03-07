Клименко уверен, что в будущем интернет перестанет быть анонимным

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко уверен, что в будущем доступ в интернет перестанет быть анонимным, для регистрации будет необходимо указывать, к примеру, паспортные данные или номер СНИЛС.

"По большому счету, мне кажется, что первый путь, который мы пройдем – это деанонимизация интернета, это неизбежно. К этому все идут, это нормально", — сказал Клименко в прямом эфире VK Live (платформа соцсети "ВКонтакте" для прямых трансляций).

"Когда это произойдет, я не знаю. То есть это может быть год, три, пять, но это неизбежный процесс", — добавил он.

При этом он подчеркнул, что в России сейчас не готовятся никакие нормативные акты в этой связи.

"Нет, никто не готовит (в России – ред.). В этой части мы пользуемся международным опытом, мы смотрим, как это происходит в мире. Бежать впереди паровоза не нужно", — сказал Клименко.