Биологи разгадали тайну чёрно-белого окраса панд

Герои Интернета и любимые многими панды одних покоряют своей умильностью, других – своеобразными привычками. У учёных свой интерес: панды имеют ещё много секретов. Например, их "визитная карточка" – необычный чёрно-белый окрас. Кто-то полагает, что он связан с маскировкой, другие считают, что дело в терморегуляции.

Американские биологи, которые ранее доказали, что полоски на шкуре зебры служат для защиты от укусов мух, теперь представили новое исследование, которое на этот раз относится к окрасу панд. Знакомые всем чёрные круги вокруг глаз и такого же цвета уши, а также "рукава" и "штанишки", по мнению одного из авторов работы Теодора Станковича (Theodore Stankowich) из Калифорнийского университета, нужны сразу по нескольким причинам.

Команда сравнивала окраску больших панд (Ailuropoda melanoleuca) с цветами, характерными для 39 подвидов медведей, а также 195 других наземных млекопитающих. Исследователи изучили тысячи изображений 20 вариантов окраса 10 разных участков тела. "Иногда сотни часов тяжёлой работы уходят на то, чтобы ответить на простейший, казалось бы, вопрос – почему панды чёрно-белые?", — рассказывает Станкович.

Сравнивая данные по разным параметрам, биологи искали связь между окраской шерсти животного и температурой окружающей среды. Но оказалось, что даже когда условия обитания могут негативно влиять на зрение (например, слепящий блеск снега в горах), природа всё равно не предусмотрела защиты типа "чёрных очков" вокруг глаз. То есть связи между температурой и окраской нет.

Зато учёные выявили зависимость между цветами шкуры и регионами обитания животных. Так, чёрно-белый окрас связан с маскировкой: панды обитают в высокогорных лесах (в основном в центральном Китае), для которых характерны как снега, так и много растительности. Панды могут кочевать вокруг таких границ, в спячку они не впадают (поскольку не могут накопить достаточно жира, питаясь низкокалорийным бамбуком). Соседство у них не самое безопасное: например, леопарды и шакалы. Соответственно, расцветка панд является неким компромиссом для обоих видов ландшафта – она позволяет прятаться как на белом снегу, так и в тени деревьев.

Но это касается только "рукавов" и "штанишек". У чёрных ушей и "очков" вокруг глаз своя функция – коммуникативная. Именно эти отличительные особенности помогают пандам различать особей "по лицу". Наблюдения показали, что некоторые животные в брачные периоды прикрывают глаза и уши лапами, чтобы выглядеть "скромнее", зато во время конфликтов яркие чёрные детали, наоборот, демонстрируют сопернику агрессию.

Подробнее работу американских исследователей описывает статья, вышедшая в издании Behavioural Ecology.

Кстати, другое интересное исследование выявило, что панды дают большее потомство после секса по любви.

Напомним, что ранее биологов взволновала проблема исчезновения панд, поскольку оказалось, что те плохо переваривают бамбук. Хотя в сентябре 2016 года WWF изменил статус больших панд с "вымирающего" вида на "уязвимый", китайское правительство продолжает считать защиту на государственном уровне приоритетной.