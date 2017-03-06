Ученые назвали истинную причину затопления «Титаника»

Ученые опубликовали новую версию о причинах крушения знаменитого британского трансатлантического парохода "Титаник".

То, что корабль пошел ко дну в 1912 году после столкновения с айсбергом, не подлежит сомнению, однако ученых интересовало, почему корабль не смог пережить удар ледяной глыбы.

Историки пришли к выводу, что причиной крушения "Титаника" мог стать пожар, случившийся в угольном отсеке перед отплытием. Как сообщает Daily Star, ученые предположили, что воздействие высоких температур сделали борта судна более хрупкими, и корабль не выдержал нагрузок.

Напомним, что в 2018 году на воду должен быть спущен "Титаник-2", который представляет из себя точную копию лайнера начала прошлого века.