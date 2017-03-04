Названа дата начала производства и продаж iPhone 8

Смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus поступят в массовое производство в сентябре 2017 года, передает РИА «ФАН».

Приобрести новые модели iPhone можно будет в октябре или ноябре этого года. Речь идет о стартах продаж в странах «первой волны» — в России смартфон может появиться лишь к декабрю.

Традиционно продажи iPhone приходятся на начало осени. В этом году задержку выхода в компании объясняют тем, что хотят оснастить смартфоны сканерами отпечатков пальцев, которые будут встроены в экран.