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Названа дата начала производства и продаж iPhone 8
Смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus поступят в массовое производство в сентябре 2017 года, передает РИА «ФАН».
Приобрести новые модели iPhone можно будет в октябре или ноябре этого года. Речь идет о стартах продаж в странах «первой волны» — в России смартфон может появиться лишь к декабрю.
Традиционно продажи iPhone приходятся на начало осени. В этом году задержку выхода в компании объясняют тем, что хотят оснастить смартфоны сканерами отпечатков пальцев, которые будут встроены в экран.
В начале марта стали известны детали характеристик новых смартфонов от Apple. В частности, в новом iPhone корпорация откажется от фирменного разъема Lighting и перейдет на более распространенные USB-C, которые используются в большинстве устройств на Android.
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