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НАСА показало "марсианское торнадо"
Национальное аэрокосмическое агентство США опубликовало снимки пылевого смерча, пронесшегося над поверхности Марса, сообщает Daily Star.
Кадры были сделаны марсоходом Curiosity неподалеку от кратера Гейла.
Автоматизированная платформа Curiosity высадилась на поверхность Красной планеты в 2012 году. По утверждениям НАСА, миссия марсохода не имеет четких временных рамок. Аэрокосмическое агентство намерено использовать аппарат вплоть до его выхода из строя.
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