В России запустят замену Skype

Во втором квартале 2017 года телеком-оператор "Вымпелком" планирует запустить в России сервис VEON. Он будет представлять собой приложение, с помощью которого пользователи смогут совершать голосовые звонки и обмениваться сообщениями, включая мультимедийные.

Как сообщил "Интерфаксу" глава digital-направления компании Кристофе Шлаффер, доступ к этим возможностям будет бесплатным вне зависимости от тарифного плана, которым пользуется абонент. Устанавливать приложение смогут абоненты других операторов.

Помимо обмена сообщениями и звонков, в приложении будут доступны и другие опции - например, прослушивание музыки и просмотр видео в потоковом режиме. Одним из российских партнеров сервиса, по данным агентства, станет популярный видеосайт Amediateka.

Возможность совершать звонки и обмениваться сообщениями доступна в ряде популярных приложений-мессенджеров, включая WhatsApp, Viber, Skype и других.

Отметим также, что российский оператор МТС намерен в 2018 году запустить во всех регионах присутствия поддержку технологий Wi-Fi Calling и VoLTE, позволяющие совершать голосовые звонки через сети Wi-Fi и LTE соответственно. В настоящее время эта возможность доступна только абонентам в Москве и Московской области и поддерживается очень небольшим количеством телефонов.

Благодаря Wi-Fi Calling пользователи могут совершать звонки в местах, где уровень сотового сигнала слабый. Кроме того, в роуминге такие звонки оплачиваются по тарифам домашнего региона.