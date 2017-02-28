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SpaceX планирует осуществить коммерческий полет вокруг Луны в 2018 году
Фото: © AP Photo/Jae C. Hong
Американская компания SpaceX намерена организовать в 2018 году коммерческий полет вокруг Луны. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении компании.
Как отмечается, миссия будет осуществлена с помощью пилотируемой версии корабля Dragon, который будет готов уже к конце текущего года. Dragon возьмет на борт двух космических туристов, которые заплатили для этого "значительную сумму", сообщили в SpaceX.
Пилотируемый Dragon планирует использовать для совершения полетов на Международную космическую станцию Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). "После того, как NASA приступит к полетам с использованием пилотируемого Dragon, SpaceX осуществит частную миссию, предусматривающую облет вокруг Луны и возвращение на Землю", - говорится в сообщении американской компании.
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