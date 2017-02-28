SpaceX планирует осуществить коммерческий полет вокруг Луны в 2018 году

Американская компания SpaceX намерена организовать в 2018 году коммерческий полет вокруг Луны. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении компании.

Как отмечается, миссия будет осуществлена с помощью пилотируемой версии корабля Dragon, который будет готов уже к конце текущего года. Dragon возьмет на борт двух космических туристов, которые заплатили для этого "значительную сумму", сообщили в SpaceX.