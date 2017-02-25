Fireeye: российские хакеры продолжают атаковать цели в Европе и США

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на занимающуюся вопросами кибербезопасности компанию FireEye, российские хакеры продолжают быть «очень активными» в Европе и США.

По словам эксперта FireEye по кибершпионажу Джона Хальтквиста, введенные в отношении России санкции США «не отпугнули» российских хакеров, и они якобы продолжают заниматься шпионажем. Специалист отметил, что хакеров из России очень интересуют «политические институты Европы», особенно во время выборов и перед ними. По мнению господина Хальтквиста, россияне действуют так же, как и во время президентской кампании в США, — например, прибегают к помощи «троллей в социальных сетях».

Кроме того, Джон Хальтквист рассказал и о группировке APT28, название которой якобы совпадает со «связанной с российским правительством группой, атаковавшей серверы Демократической партии США ». Он заявил, что APT28 следит за несколькими зарубежными министерствами и посольствами в Европе и «других местах».

Напомним, в январе была рассекречена часть доклада американской разведки США, где было сказано, что Россия старалась повлиять на ход президентских выборов путем кибератак, через государственные СМИ, а также привлекала посторонних посредников с целью «подорвать доверие к демократическому процессу в США».