Все ниже и ниже: в России рекордно подешевел iPhone 7

Mail.ru Смартфон iPhone 7 подешевел до психологической отметки в 40 тысяч рублей. На старте продаж флагманский смартфон компании Apple базовой модификации с 32 гигабайтами памяти стоил 56990 рублей, отмечает портал Hi-tech

Авторы публикации подчеркивают, что многие ритейлеры заявляют о наличии фирменной сертификации PCT/EAC, однако читателям, планирующим приобретать гаджеты, советуют обратить внимание на сертификаты. В противном случае покупатель может остаться без официальной гарантии.