Назван лучший смартфон на российском рынке

В рейтинге Роскачества компания Samsung оказалась лидером, ее смартфоны заняли 7 первых мест рейтинга, на 8 –ой позиции LG, продукция Apple на 10-м месте. На первом месте Samsung Galaxy S7 Edge, на втором Samsung Galaxy Note 3, на третьем -- Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F.

Сотрудники Роскачества сравнили более 200 самых популярных на российском рынке смартфонов.

Все устройства были проверены по 170 параметрам. Специалисты оценивали эстетику, эргономику устройства, тестировали интерфейс смартфонов и основные пользовательские сценарии поведения, включая звонки, а также отправку и получение СМС. Проводились также испытания прочности устройства, еще одним критерием была работоспособность аккумулятора. На основании этих и других характеристик и был составлен рейтинг.

Исследование регулярно обновляется на основе результатов испытаний новых моделей смартфонов. Так, в феврале 2017 года Роскачество дополнило исследование 2016 года результатами тестирования 50 новых смартфонов, появившихся на мировом рынке совсем недавно. Все они поставляются в Россию официально.