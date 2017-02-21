В Испании обнаружили потерянный римский город

Многопрофильная команда исследователей и археологов обнаружила в Испании римский город Карака. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, находка была сделана в районе муниципалитета Дриебес (автономное сообщество Кастилия-Ла- Манча). Работы по поиску начались в октябре прошлого года. Город, площадь которого составляет около 12 га, находится под землей на глубине около 70 см. Обнаружить его удалось благодаря использованию современных технологий, в частности, георадара.