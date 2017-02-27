Ученые предсказали гибель половины видов животных к концу XXI века

Каждый пятый вид животных находится на грани исчезновения, и к концу нынешнего столетия половина всех зверей, птиц и растений могут исчезнуть навсегда. Такая печальная картина ожидает планету согласно докладу группы ученых, сделанному к открытию конференции в Ватикане по проблемам охраны окружающей среды, сообщила The Guardian.

«Богатые западные страны сейчас выкачивают ресурсы планеты и уничтожают ее экосистему с беспрецедентной скоростью. Мы строим шоссе через Серенгети ради добычи редкоземельных минералов для наших мобильных телефонов. Мы вылавливаем рыбу из моря, разрушаем коралловые рифы и выбрасываем в атмосферу углекислый газ. Мы толкаем мир к вымиранию. Вопрос заключается в том, как мы сможем это остановить», — заявил биолог Пол Эрлих из Стэнфордского университета в Калифорнии.

Он напомнил, что браконьеры убивают тигров и носорогов ради продажи сувениров на рынке Китая, однако речь идет о вымирании даже гораздо менее известных существ и растений, играющих решающую роль в существовании биосферы Земли. Они поглощают выбросы углекислого газа, регенерируют почву и сохраняют контроль количества насекомых-вредителей.

По словам одного из организаторов конференции — экономиста Парта Дасгупта — место ее проведения весьма символично.

«Это показывает, что давняя вражда между наукой и церковью, по крайней мере, по вопросу сохранения Земли, исчезла», — подчеркнул он.

Напомним, недавно астрономы заявили о приближающемся к Земле астероиде, который может привести к апокалипсису.