Первый летающий автомобиль теперь доступен для предварительного заказа

Разработчики из компании PAL-V решили сдержать свое обещание стать первой компанией на рынке, выпустившей летающий автомобиль. После многих успешных испытательных полетов и решения всех проблем, касающихся американских и европейских автомобильных и авиационных стандартов, компания объявила, что начинает принимать предварительные заказы на летающие автомобили PAL-V Liberty.

Летающий автомобиль PAL-V Liberty представляет собой гибрид трехколесной машины и вертолета. Внутри автомобиля установлен двигатель Rotax, созданный на основе двойной силовой трансмиссии: один двигатель используется для движения по дорогам, а другой – для полетов. Как говорят разработчики, летающий автомобиль был разработан так, чтобы не превышать размеры обычных машин.

В режиме автомобиля винт прячется внутри корпуса, а лопасти складываются, но остаются видны на крыше. В данном режиме двигатель развивает мощность до 100 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до максимальной скорости в 160 км/ч. При этом разгон до 100 км/ч занимает у автомобиля около 9 секунд.

Когда приходит время подняться в воздух, водителю необходимо сначала подготовить автомобиль. Как заявляют разработчики, весь процесс занимает от 5 до 10 минут. В режиме вертолета двигатель способен разгонять машину до 180 км/ч. Максимальная высота подъема составляет 3500 м, а запас хода при движении со скоростью 140 км/ч составляет около 500 км.

Сначала компания планирует продавать первые версии PAL-V Liberty по цене около 600 тысяч долларов. Однако модель Sport должна появиться примерно через год, ее стоимость составит 400 тысяч долларов.