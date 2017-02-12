Эксперты: смартфон делает вас глупее

Будьте уверены, iPhone расслабляют ваш мозг. Об этом говорится в исследовании Маркхэма Хайда из Motto. Исследование показало, что использование множества технологий одновременно (электронная почта, сообщения, поиск блогов в интернете, социальные сети) приводит к тому, что человеку тяжело сконцентрироваться на одной задаче и отсечь все лишнее. Его все отвлекает.

Пока наши портативные и мощные девайсы все сильнее входят в нашу жизнь, наш мозг может лишиться способности находить эти связи и делать открытия.

Кроме того, автор сравнил использование смартфона с ездой на автомобиле. Одна задача облегчает другую. В исследовании университета Макгилла говорится, что что водители, постоянно пользующиеся GPS-навигацией, отличаются меньшей активностью гиппокампа и объемом серого вещества. Вместо того, чтобы запомнить информацию, вы запоминаете место, где она расположена на экране смартфона. В принципе, человек, пользующийся смартфоном, чаще всего не пытается самостоятельно запомнить информация. День рождения товарища проверяется в соцсети, в дороге используется навигатор, даже простые числа складываются на калькуляторе. И таких примеров много.

Подытожив, автор заявил, что мы способны сейчас заполнить мозг простотой и развлечениями, а не какими-то глубокими и серьезными задачами. «Выбирая удобство и простоту, которые предлагают нам технологии, мы лишаем себя возможности творить и создавать таланты».