Российский космонавт сделал снимок строящегося Керченского моста с МКС

Космонавт Олег Новицкий выложил в своем Instagram фото строящегося Керченского моста. Он отметил, что масштабы стройки века впечатляют даже из космоса.

Удалось сделать фото строящегося Крымского моста через Керченский пролив. Масштабы стройки века впечатляют даже из космоса! #мкс #мкс50 #космос #space #крымскиймост #керченскийпролив Фото опубликовано Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Фев 9 2017 в 11:43 PST

Напомним, Керченский мост строится для того, чтобы соединить Крым и РФ. Этот проект признан самым масштабным за последние 50 лет.