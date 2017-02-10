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Российский космонавт сделал снимок строящегося Керченского моста с МКС

Космонавт Олег Новицкий выложил в своем Instagram фото строящегося Керченского моста. Он отметил, что масштабы стройки века впечатляют даже из космоса.
Напомним, Керченский мост строится для того, чтобы соединить Крым и РФ. Этот проект признан самым масштабным за последние 50 лет.
Видео Технологии
Олег Новицкий
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