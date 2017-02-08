iPhone 6 Plus подешевел в России до психологической отметки

Смартфон предыдущего поколения iPhone 6 Plus в состоянии "как новый", то есть восстановленный в соответствии со стандартами Apple , упал в цене ниже 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования рынка мобильных гаджетов.

Впервые восстановленная модель iPhone 6 Plus поступила в продажу в России в феврале 2016 года (анонс модели состоялся в сентябре 2015). Купить смартфон, отремонтированный в официальных сервисных центрах Apple - c заменой всех необходимых комплектующих и официальной гарантией - можно было за 40 тысяч рублей.

Теперь же, как свидетельствуют данные исследования, самое дешевое предложение на рынке - это 28990 рублей (речь идет о базовой 16-гигабайтной модели). Новые же iPhone 6 Plus, оснащенные уже 32 гигабайтами памяти, продаются по цене от 34500 рублей.

Напомним, что ранее в этом месяце компания Samsung снизила цены на свои смартфоны для российских покупателей. Эксперты связывают это с укреплением рубля.