Пользователи Youtube смогут зарабатывать на видеотрансляциях со смартфонов

Принадлежащий Alphabet видеохостинг YouTube по аналогии с Facebook Live собирается предоставить возможность пользователям зарабатывать на видеотрансляциях. Новая опция позволит людям, у которых подписчиков более чем 10 тыс. человек, получать деньги за трансляции на портале с помощью мобильных устройств. Опция Super Chat даст возможность ведущим видеотрансляцию зарабатывать на этом.

Ранее сообщалось, что холдинг Alphabet Inc. по итогам 2016 года увеличил чистую прибыль на 19% — до $19,5 млрд. Выручка компании увеличилась на 20,4% — до $90,3 млрд.