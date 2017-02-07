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В России заблокировали популярный порносайт Brazzers
Популярный порносайт Brazzers заблокирован на территории России. Об этом сообщает «Роскомсвобода».
По данным ресурса, в реестр внесен весь сайт brazzers.com. Решение вступило в силу в понедельник, 6 февраля.
Постановление о блокировке было вынесено 31 октября 2016 года Большеглушицким районным судом Самарской области. Согласно документам суда, на информацию, содержащуюся на порносайте, пожаловался прокурор региона.
«Обеспечение доступа к указанной информации оказывает сугубо негативное воздействие на психику человека, нарушает права граждан, влияет на формирование в том числе детской психики», — говорится в материалах дела.
В мае 2016 года Бутурлиновский районный суд Воронежской области вынес решение о блокировке PornHub.
В июне 2016 года Первореченский районный суд вынес решение о блокировке другого популярного порноресурса YouPorn. В сентябре Роскомнадзор внес сайт в реестр запрещенных.
В январе приморский адвокат Алексей Клецкин в сотрудничестве с юридической фирмой Gowling WLG International Inc, представляющая интересы компании YouPorn, добился разблокировки портала.
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