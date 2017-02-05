Суд обязал Google передавать властям США письма пользователей с иностранных серверов

Суд в США обязал IT-орпорацию Google , входящую в холдинг Alphabet, раскрывать содержание почтовых ящиков своих клиентов, которые хранятся на серверах за рубежом.

«Хотя извлечение информации с помощью Google из многочисленных центров обработки данных за границей имеет потенциал для нарушения законодательства о вторжении в частную жизнь, фактическое нарушение неприкосновенности частной жизни происходит в случае раскрытия информации в Соединенных Штатах»,— приводит Reuters слова судьи Томаса Рутера. Компания собирается обжаловать решение суда.