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Суд обязал Google передавать властям США письма пользователей с иностранных серверов
Суд в США обязал IT-орпорацию Google, входящую в холдинг Alphabet, раскрывать содержание почтовых ящиков своих клиентов, которые хранятся на серверах за рубежом.
«Хотя извлечение информации с помощью Google из многочисленных центров обработки данных за границей имеет потенциал для нарушения законодательства о вторжении в частную жизнь, фактическое нарушение неприкосновенности частной жизни происходит в случае раскрытия информации в Соединенных Штатах»,— приводит Reuters слова судьи Томаса Рутера. Компания собирается обжаловать решение суда.
Ранее исследовательская компания Brand Finance опубликовала очередной рейтинг 500 самых дорогих и 10 самых влиятельных брендов мира. Google признали самым дорогим брендом, в этом году потеснившим с первого места Apple, а по влиятельности всех обогнал бренд Lego.
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