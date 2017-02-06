"Тихие" черные дыры: неожиданный сюрприз в Млечном пути

Масая Ямада, аспирант университета Кейо в Японии, и профессор этого университета Томохару Ока возглавили исследовательскую группу, которая изучала молекулярные облака вокруг W44, остатки сверхновой, расположенной в 10 тысячах световых лет от Земли. И они обнаружили что-то странное по краям W44.

Молекулярное облако под названием "Пуля" с огромной скоростью несется к чему-то, что на первый взгляд казалось ничем. Облако около двух световых лет в ширину двигается против течения Млечного пути со скоростью около 120 км/ч, что в два раза выше скорости звука.

Две гипотезы, объясняющие поведение "Пули", предполагают наличие черной дыры. Мы только не знаем, какого она размера. Первая гипотеза говорит о "взрывной модели", в ходе которой останки сверхновой прошли мимо статичной черной дыры, из-за чего и происходит ускорение газа. В этом случае черная дыра весит около 3,5 солнечных масс. Вторая гипотеза, "модель вторжения", подразумевает, что двигающаяся с высокой скоростью черная дыра несется сквозь молекулярное облако, которое уплотняется под ее воздействием. В таком случае черная дыра будет весить 36 солнечных масс. Сейчас понять, какой из сценариев верен, нельзя.

В любом случае исследование доказывает, что для идентификации черной дыры существуют больше путей, чем раньше казалось, и это позволит значительно расширить их список.