Цена на iPhone 7 Plus в России упала до критической отметки

Mail.ru Специалисты обратили внимание на критическое падение в цене продукции Apple . С момента появления в продаже флагманский смартфон iPhone 7 Plus потерял в стоимости порядка 30%. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Hi-tech

Как отмечается в материале, на старте продаж в сентябре 2016 года ритейлеры требовали за 32-гигабайтный гаджет iPhone 7 Plus почти 68 тысяч рублей, то теперь покупатель может найти этот аппарат за цену ниже 50 тысяч рублей.

Такую информацию портал приводит, ссылаясь на свое собственное исследование. Журналисты предупреждают, что многие продавцы продукции Apple заявляют о наличии сертификации PCT/EAC, однако необходимо самостоятельно убедиться в этом, чтобы не остаться без гарантии фирмы.