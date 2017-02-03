В России резко подешевели смартфоны Samsung

Компания Samsung снизила цены на свои смартфоны для российских покупателей. Больше всех потерял в цене экс-флагман Galaxy S6 edge+ - он подешевел на 27 процентов, с 54990 до 39990 рублей, сообщает Hi-tech Mail.ru

Более чем на 10 процентов подешевели актуальные флагманские модели Galaxy S7 edge и Galaxy S7. Первый упал в цене с 59990 до 54990 рублей, второй - с 49990 до 44990 рублей (речь идет о базовых моделях с минимальным объемом памяти).

В свою очередь, Galaxy S6 edge можно приобрести на четыре тысячи дешевле, чем раньше - за 33990 рублей, а обычный Galaxy S6 - за 29990 рублей, то есть на три тысячи рублей дешевле.

Упали в цене и бюджетные модели - Galaxy A5 2016 (c 23990 до 21990 рублей), Galaxy A3 (с 18990 до 17990 рублей), а также смартфоны серии Galaxy J.