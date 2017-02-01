Google намерена засудить россиянина-спамера за букву «ɢ»

Google обратилась в арбитражный суд с жалобой на россиянина Виталия Попова , который владеет доменом ɢoogle.com. Об этом сообщает Motherboard.

Адрес сайта Попова практически идентичен URL поисковой системы Google. Россиянин использовал Unicode-символ 0262 — «ɢ», практически неотличимый от первой буквы в названии компании.

Google обвиняет Попова в массовой рассылке спама и сборе персональной информации пользователей. В жалобе значится, что владелец фальшивого домена Google атакует юзеров множественными всплывающими окнами и распространяет вредоносное программное обеспечение.

Издание связалось с Поповым и выяснило, что россиянин уверен в своей правоте и не собирается отдавать ценный домен интернет-гиганту.

В ноябре 2016 года специалисты компании Analytics Edge обнаружили необычные сообщения от реферального спама в Google Analytics. В послании значилось Vote for Trump («Голосуйте за Трампа»), а источником оказался домен ɢoogle.com.

После объявления победы Трампа на выборах президента США на сайте Попова появилось сообщение с поздравлениями, адресованными американцам.