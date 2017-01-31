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Airbus показала, каким будет летающий автомобиль
Фото: Airbus
Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus показала свой летающий автомобиль будущего. Его первые испытания могут начаться уже в 2017 году, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Phys.org.
Фото: AP
Концепт-автомобиль Vahana может быть оснащен четырьмя передними тяговыми пропеллерами и тремя двигателями для маневрирования, установленными на пилонах в задней части корпуса. Кабина будет выглядеть как у пассажирского лайнера, дверь напоминать люк космического корабля, а вместо колес будут две опоры, похожие на лыжи.
Некоторые из концепт-каров могут быть оснащены крыльями, которые будут складываться на стоянках.
Отмечается, что нет гарантий того, что мечты о летающих автомобилях станут реальностью, так как на пути слишком много препятствий. Например, сначала надо убедить регулирующие органы в том, что летающие автомобили безопасны в эксплуатации.
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