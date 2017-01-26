Созданы эмбрионы-химеры человека и свиньи

Впервые ученым удалось вырастить эмбрионы-химеры, которые состояли как из клеток свиньи, так и из клеток человека, хотя доля последних составляла меньше 0,001%, сообщают СМИ. После того, как ученые вживили человеческие стволовые клетки в эмбрионы свиньи, эмбрион на 28 дней подсаживали самке свиньи, передает Би-би-си со ссылкой на Cell.

Следует отметить, что на протяжении всех 28 дней развивались только 186 эмбрионов из 2, 75 тыс., но, судя по признакам, человеческие клетки продолжали работать как часть организма.

Как заявил один из авторов исследования профессор Хуан Карлос Исписуа Бельмонте из Института биологических исследований Солка ,«впервые человеческие клетки росли внутри крупного животного».

Он указала, что в результате эволюции организм человека стал сильно отличаться от организма свиньи, в частности, беременность свиньи длится всего четыре месяца, поэтому нет ничего удивительного в том, что большинство эмбрионов не развивались.

Для того, чтобы результаты подобных экспериментов можно было использовать с практической пользой, доля человеческих клеток в эмбрионе должна быть увеличена до 0,1-1%. Тогда такие эмбрионы можно будет использовать для первичных испытаний лекарств, изучения начала развития человеческого организма в целом и отдельных болезней у людей.