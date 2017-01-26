Пользователей Сети покорил новый мем

В интернете набирает популярность вирусный мем под названием «Ждун». На фото необычное существо, представляющее собой помесь слона и насекомого, сидит на стуле. Впервые картинка была опубликована на сайте Pikabu. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на интернет-ресурс Pikabu

Как отмечается в публикации, скульптура была выставлена в нидерландском Лейденском университете. Автор скульптуры под названием Homunculus Loxodontus – голландская художница Маргрит ван Брифорт. По словам автора композиции, работа посвящена пациентам, ожидающим приема врача.

В Сети скульптура получила неофициальное название «Ждун». В российском сегменте интернета «ждун» превратился в «типичного бухгалтера». Пользователи рунета добавили к фотографии подпись «Я чё то нажала и всё исчезло», а также грустного Киану Ривза , сидящего на скамейке.

Фото: Соцсети

С сайта Pikabu мем уже широко разошелся по социальным сетям «ВКонтакте» и Twitter.