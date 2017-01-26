Ученые изобрели пластик из возобновляемых материалов

Специалисты британского Университета города Бата обнаружили, что пластик можно производить без использования невозобновляемого ископаемого топлива. Для замены ученые предложили пинен - вещество, содержащееся в хвойных растениях и придающее им характерный запах. Открытие было описано в журнале Polymer Chemistry. Сейчас экологически чистый пластик делают из кукурузы или сахарного тростника. Однако при этом для повышения гибкости материала производители смешивают разлагаемые полиэфиры с капролактоном, который производится из сырой нефти. Как выяснили ученые, если вместо этого использовать пинен, пластик получается гибким, прочным. Исследование пока находится на ранней стадии - получено всего несколько граммов нового пластика, однако ученые собираются произвести большое количество материала в ближайшем будущем. "Это исследование - часть более крупного проекта. Мы изучаем использование природных химических веществ, таких как пинен, в качестве устойчивого исходного материала для изготовления ряда полезных продуктов, которые сейчас делают из нефти. Это снизит нашу зависимость от ископаемых ресурсов и обеспечит возобновляемым сырьем, которое может произвести революцию в химической промышленности", - рассказал директор Центра устойчивых химических технологий (CSCT) Университета Бата Мэтью Дэвидсон. Пинен относится к группе терпенов, природных углеводородов, которые часто используют в производстве лаков и красок, кроме того, это побочный продукт целлюлозно-бумажной промышленности. Аспирантка (CSCT) Хелена Квилтер объяснила, что речь идет прежде всего об утилизации промышленных отходов, которые выбрасываются, вместо того, чтобы превратить их во что-то полезное. "Если мы станем делать пластик из возобновляемых источников, это будет иметь большое значение для окружающей среды", - отметила Квилтер.

Исследователи надеются, что новый материал со временем сможет в разных областях заменить пластик из углеводородов - в том числе при изготовлении медицинских имплантатов. Сейчас группа ученых работает над созданием пластмасс с использованием лимонена - терпена, содержащегося в маслах цитрусовых.