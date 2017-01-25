«Роскосмос»: в двигателе «Протона-М» выявлен несоответствующий припой

Во время испытаний второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» были обнаружены технологические проблемы. С таким заявлением выступил представитель Роскосмоса . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«В декабре 2016 года были проведены очередные испытания двигателя второй ступени «Протон-М». По итогам испытаний к функционированию двигателя замечаний нет. Детальный анализ выявил применение в производстве припоя, не соответствующего конструкторской документации», — говорится в заявлении компании.