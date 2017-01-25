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«Роскосмос»: в двигателе «Протона-М» выявлен несоответствующий припой
Во время испытаний второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» были обнаружены технологические проблемы. С таким заявлением выступил представитель Роскосмоса. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«В декабре 2016 года были проведены очередные испытания двигателя второй ступени «Протон-М». По итогам испытаний к функционированию двигателя замечаний нет. Детальный анализ выявил применение в производстве припоя, не соответствующего конструкторской документации», — говорится в заявлении компании.
Как отмечается в публикации, при производстве вместо штатного припоя была использована более дорогостоящая деталь с содержанием драгметалла. Именно по этой причине было решено провести дополнительные испытания. Как отмечалось ранее, «неликвидные компоненты» использовались в двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 на протяжении нескольких лет. Роскосмос ранее отозвал все двигатели второй и третьей ступени «Протон-М» на Воронежский механический завод. На дочернем предприятии в «Центре Хруничева», занимавшемся контролем качества двигателей, подобные нарушения не выявляли.
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