Российская армия получила сотовое оружие

На вооружении у российской армии появятся беспилотники, способные подавлять сигналы вышек сотовой связи, а также отправлять абонентам текстовые и звуковые сообщения. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Известия»

В перспективе беспилотники также смогут рассылать небольшие видеоролики. Новинка была создана на базе беспилотного аппарата «Орлан-10». Она станет частью модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы «Леер-3».

Для подавления сигналов сотовых вышек «Орланы» оборудованы специальными «глушилками», а также сбрасываемыми на землю передатчиками помех. По данным «Известий», они смогут бороться даже с сетями 3G и 4G.

Гндиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков заявил газете, что если дрон подменяет собой базовую станцию, то он сможет полностью контролировать устройства абонента.

Новые дроны прошли успешные испытания в Сирии и в 2017 году поступят в подразделения Минобороны.