CNN: хакер рекомендовал Трампу защитить свою страницу в Twitter

Известный в США хакер рекомендовал американскому президенту Дональду Трампу принять дополнительные меры, чтобы обезопасить свою страницу в сервисе Twitter, на которой новый хозяин Белого дома регулярно публикует различные комментарии. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Как отмечается в материале, хакер, выбравший псевдоним WauchulaGhost, вышел на связь с журналистами телекомпании. Он получил известность в США в июне 2016 года после того, как взломал сразу около 500 страниц в Twitter, которые использовали для пропаганды боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Материалы, которые пытались распространять экстремисты, тогда были удалены.

CNN указывает, что, по словам WauchulaGhost, страницы в Twitter Трампа, его супруги Меланьи, а также вице-президента США Майкла Пенса уязвимы для кибератак. Их владельцы якобы не пользуются некоторыми базовыми функциями безопасности. В их числе возможность восстановить пароль страницы с помощью телефона. WauchulaGhost заверил, что сам он не планирует кибератак против первых лиц США, но при желании мог бы с легкостью их осуществить и получить доступ к указанным страницам.

Телекомпания отмечает, что представители Трампа уже были оповещены о предупреждении хакера. Новый лидер США после инаугурации начал пользоваться официальной президентской страницей в Twitter, но при этом продолжил публиковать сообщения на своей личной странице в этом сервисе. Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. На его личную страницу в Twitter подписаны свыше 21 млн человек.

Ранее Трамп заявлял о намерении продолжать обновлять свою прежнюю страницу в Twitter после вступления в должность главы государства. По словам президента, ему нравится, что с помощью этой соцсети он может общаться со своими сторонниками и со всем миром напрямую и без посредников. "Пресса так нечестно пишет обо мне, что я высказываю свое мнение в Twitter, - говорил он.