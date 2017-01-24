ФСБ сообщила о 70 млн кибератак на Россию за год

Представитель ФСБ РФ Николай Мурашов заявил, что в течение года объекты России подвергались кибератакам около 70 миллионов раз, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Он уточнил, что большинство компьютерных атак было произведено из-за рубежа.

«Была озвучена цифра в 70 миллионов компьютерных атак в течение года на соответствующие объекты РФ. В настоящее момент с точки зрения развития средств защиты информации, РФ обладает достаточным потенциалом», — сказал Мурашов.

В декабре 2016 года сообщалось, что иностранные спецслужбы готовят кибератаки с целью дестабилизировать финансовую систему России. "Ростелеком" заявил, что отразил атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций.