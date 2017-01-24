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ФСБ сообщила о 70 млн кибератак на Россию за год
Представитель ФСБ РФ Николай Мурашов заявил, что в течение года объекты России подвергались кибератакам около 70 миллионов раз, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Он уточнил, что большинство компьютерных атак было произведено из-за рубежа.
«Была озвучена цифра в 70 миллионов компьютерных атак в течение года на соответствующие объекты РФ. В настоящее момент с точки зрения развития средств защиты информации, РФ обладает достаточным потенциалом», — сказал Мурашов.
В декабре 2016 года сообщалось, что иностранные спецслужбы готовят кибератаки с целью дестабилизировать финансовую систему России. "Ростелеком" заявил, что отразил атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций.
Ранее Минкомсвязь России подтвердила сотрудничество с Федеральной службой безопасности по вопросу противодействия хакерским атакам в финансовом секторе. Там также заявили, что операторам связи были разосланы телеграммы с инструкциями о действиях в случае атаки и порядке обращения в Минкомсвязь и ФСБ.
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