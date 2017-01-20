Российские пиротехники посмеялись над казусом с салютом для Трампа

Вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин объяснил инцидент во время салюта в Вашингтоне по случаю вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Он заявил, что аббревиатуру «USR», появившуюся в небе над американской столицей, специально создали российские пиротехники. Слова Самошина передают Рамблер/новости со ссылкой на «Национальную службу новостей»

«Конечно же, это все сделали российские пиротехники. Потому что это лучшие в мире пиротехники. Специально были приглашены несколько специалистов из города Сергиев Посад на эту запланированную акцию во время инаугурации Трампа. Это секретная информация. Только члены Московской пиротехнической ассоциации могут сделать такие буквы в небе. Особенно сложно дается буква «R», букву «A» сделать очень легко», - сказал Самошин.

Во время салюта по случаю инаугурации избранного президента США Дональда Трампа вместо букв «USA» сложилась аббревиатура «USR». Американские пользователи в соцсетях пошутили, что это переводится как «United States of Russia» («Объединенные штаты России» - прим. Рамблер/новости) и обвинили в произошедшем российских хакеров. Республиканец Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января в 20:00 по московскому времени.