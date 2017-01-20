СМИ: Facebook выплатила российскому хакеру рекордный гонорар

Американская социальная сеть Facebook заплатила российскому хакеру Андрею Леонову гонорар в размере 40 тысяч долларов за обнаружение уязвимости системы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание The Register

До этого случая рекордной суммой выплаты были 33,5 тысяч долларов, которые компания заплатила в 2014 году специалисту по кибербезопасности из Бразилии Реджинальдо Сильве. Как заявил Леонов, обнаруженная им проблема заключалась в том, что Facebook использовал уязвимую версию библиотеки программ ImageMagick. С ее помощью можно редактировать изображения. Злоумышленники могли воспользоваться брешью в киберзащите и вводить в картинку любой файл с произвольным кодом. Таким образом, как говорится в публикации, можно было получать данные пользователей.

Андрей Леонов с 2015 года работает специалистом по безопасности в компании SEMrush. Кроме того, эксперт является активным пользователем блог-платформы для хакеров Hackerone.