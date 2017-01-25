США хотят изменить правила по аккумуляторам после инцидентов с батареями Samsung

Американская Комиссия по безопасности потребительских продуктов (КБПП) заявила о необходимости модернизации свода правил, касающихся безопасности литий-ионных аккумуляторов после серии возгораний смартфонов Galaxy Note 7 компании Samsung Electronics. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Потребители не должны беспокоиться, что электронное устройство, оснащенное аккумулятором может поставить их самих, семью или собственность под угрозу", - цитирует агентство слова председателя комиссии Элиота Кея. "По меньшей мере, промышленность должна извлечь урок из данного опыта и улучшить безопасность потребителей путем введения большего количества мер безопасности на этапах проектирования и производства для гарантии того, что технологии питающиеся от литий-ионных батарей, приносили пользу без серьезной угрозы безопасности", - добавил он

В сентябре 2016 года компания Samsung объявила о массовом отзыве и приостановке продаж Galaxy Note 7 из-за обнаруженных проблем с аккумуляторными батареями, которые могли взорваться. После этого компания сообщила, что дефект устранен, и начала обмен купленных ранее смартфонов на новые. Однако, как выяснилось позднее, проблему решить так и не удалось, аккумуляторы в новых Galaxy Note 7 продолжали воспламеняться. В связи с этим Samsung впоследствии объявила о полном отзыве всех аппаратов данной модели и остановке их производства.

23 января Samsung Electronics обнародовала результаты проведенного расследования, изучив более 200 тыс. устройств и 30 тыс. аккумуляторов, в котором пришла к выводу, что причиной возгораний стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки. В корпорации также отметили, что создали рабочую группу по вопросам аккумуляторных батарей, в которую вошли внешние консультанты, ученые и исследователи. В компании рассчитывают, что эта рабочая группа поможет Samsung "в понимании вопросов безопасности элементов питания и инновационных разработок в этой области".