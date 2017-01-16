В половине дальних поездов появится Wi-Fi

Почти в половине поездов дальнего следования до конца года будут установлены точки беспроводного доступа Wi-Fi. Пассажиры смогут получать на высокой скорости мультимедийный контент, а также выходить в интернет. Для этого в одном из вагонов поезда установят сервер.

До конца этого года планируется оснастить Wi-Fi почти 50% российских поездов дальнего следования. Как пояснили «Известиям» в АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД ), по России следует около 500 дальних поездов в сутки (летом больше, чем зимой). Примерно в половине будут установлены серверы, по составу развернут локальную сеть, подключиться к ней можно будет с помощью точек доступа Wi-Fi (сейчас услуги Wi-Fi доступны только пассажирам «Сапсана» и еще нескольких фирменных поездов). При подключении пользователь попадет на специальный сайт, где сможет выбрать и посмотреть фильмы, послушать музыку, заказать еду из вагона-ресторана, получить информацию о маршруте и многое другое. Весь контент загрузят на сервер поезда, поэтому пассажиры будут получать доступ на высоких скоростях. Такой способ организации работы с контентом ФПК тестирует с несколькими компаниями, среди которых «Туту.ТВ», TvZavr и Okko. Реализацией таких проектов в первых двух компаниях занимались одни и те же люди.

Как выяснили «Известия», в 2011 году Владимир Горгадзе и Александр Беленов , в то время работавшие в онлайн-кинотеатре TvZavr, начали реализовывать проект по предоставлению интернета и мультимедийного контента пассажирам поездов. Тогда же им удалось договориться с РЖД о тестировании проекта в двух составах. Но из-за конфликта с основными акционерами онлайн-кинотеатра Горгадзе и Беленов покинули компанию, продали свои доли и решили запустить поездной проект самостоятельно. Помочь в этом им взялся третий акционер TvZavr Руслан Кафтанатий. Он предоставил TvZavr свои технологии видеосервера и видеоплеера и получил за это контроль над 25% онлайн-кинотеатра. Таким же образом он взялся помочь компании «Туту.ТВ».

Руководитель проекта «Туту.ТВ» Владимир Горгадзе рассказал «Известиям», что компания планирует оснащать поезда интернетом и доступом к мультимедийному контенту. По его словам, фирма провела переговоры с ФПК, в этом году должны пройти тендеры на оснащение поездов, в которых «Туту.ТВ» примет участие. По оценкам Горгадзе , доступ к локальному контенту и «большому» интернету будет стоить пассажиру 100–200 рублей в сутки.

— Цена будет зависеть от продолжительности поездки. Будет тариф на 12 часов, 24 часа, несколько суток. Возможно, некоторые фильмы будут за отдельную плату, но мы ведем переговоры с правообладателями, чтобы дать доступ сразу ко всему контенту, — рассказал Владимир Горгадзе. — Для доступа в интернет будем использовать спутники, 3G и 4G от разных операторов. А также технологию, которую использует «Максима Телеком» в метро — по пути следования устанавливаются небольшие базовые станции.

Представитель АО «ФПК» подтвердил факт переговоров с «Туту.ТВ» об организации беспроводного интернета и доступа к развлекательному контенту.

— Сейчас услугу «Туту.ТВ» тестируют в нескольких вагонах поезда №144 Москва–Кисловодск, — рассказали в ФПК. — В ближайшем будущем планируем провести конкурс по выбору оператора Wi-Fi на всех нефирменных поездах. На сегодня Wi-Fi оборудовано 14 фирменных поездов, это 33 состава.

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что сервис будет пользоваться популярностью.

— Сначала услугой будет пользоваться примерно 5% пассажиров, но по мере продвижения сервиса, рекламы, думаю, РЖД может рассчитывать на большое количество пользователей. Почти все захотят посмотреть фильмы, послушать музыку. Важно, чтобы был подходящий контент, — отметил Алексей Бырдин. — Цена довольно низкая, уверен, у каждого, кто купил билет за несколько тысяч, найдется 100–200 рублей. В поезде, особенно когда едешь больше суток, очень скучно. С другой стороны, это сравнимо с ценой месячной подписки на онлайн-кинотеатр, значит, можно рассчитывать на достойный контент, включая новинки кино. Было бы интересно, если бы РЖД предоставляла еще и экраны, как в самолете, а каждый пассажир мог бы смотреть фильмы в наушниках.