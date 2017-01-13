Чиновники предложили сделать резервную копию Рунета

Минэкономразвития предложило создать резервную копию Рунета. В случае чрезвычайной ситуации с интернетом это позволит восстановить всю систему, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Ведомости»

Министерство экономического развития раскритиковало инициативу Минкомсвязи обязать операторов подключаться к зарегистрированным в государственном реестре точкам обмена трафиком. В Минкомсвязи это объясняли необходимостью обеспечить устойчивую работу российского сегмента интернета даже в случае атак извне. Отмечалось, что это даст возможность отключать Рунет от глобальной сети.

Минэкономразвития считает, что подобная инициатива осложнит выбор оптимальных маршрутов передачи информации и приведет к увеличению затрат операторов. Поэтому ведомство предлагает ограничиться резервным копированием Рунета.

В ноябре 2016 года Минкомсвязи предложило комплекс поправок в закон «О связи». В данном законопроекте предусматривается создание государственной информационной системы, которая должна сделать трафик более локальным.