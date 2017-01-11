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"Роскосмос" назвал вероятную причину аварии "Прогресса"
Аварийная комиссия "Роскосмоса" под председательством генерального директора Госкорпорации Игоря Комарова рассмотрела результаты работы специалистов, изучивших нештатную ситуацию при запуске 01 декабря 2016 года ТГК "Прогресс МС-04". Об этом сообщили в пресс-службе Госкорпорации.
В результате аварии произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя (РН) и транспортного грузового корабля (ТГК). Падение фрагментов ракеты космического назначения произошло в труднодоступном горно-лесистом районе в приблизительно 100 км западнее г. Кызыл (Республика Тыва) без причинения материального ущерба наземной инфраструктуре.
Члены аварийной комиссии установили, что наиболее вероятная причина аварии – вскрытие бака "О" третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 из-за возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя. Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора). Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полёте, установила комиссия.
В ближайшее время в установленном порядке будет представлен план первоочередных мероприятий на предприятиях и в организациях ракетно-космической отрасли по обеспечению безопасного запуска ТГК "Прогресс МС-05".
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