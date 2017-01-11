Raytheon: Пентагон одобрил продажу другим странам ракет Standard Missile-6

Пентагон одобрил продажу другим странам ракет-перехватчиков Standard Missile-6 (SM-6), которые размещаются на кораблях ВМС США, говорится в пресс-релизе компании Raytheon.

"Министерство обороны США одобрило передачу ракет Standard Missile-6 компании Raytheon нескольким международным покупателям. Многие одобренные страны хотят (приобрести – ред.) многоцелевые SM-6, чтобы укрепить свои программы по кораблестроению", — говорится в сообщении.

В настоящее время ракеты SM-6 используются на кораблях ВМС США для защиты от самолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет в конечном участке полета.

"Международные военно-морские флоты стремятся к уровню современной защиты, который обеспечивает SM-6", — заявил старший директор программы Standard Missile-6 Майк Камписи.