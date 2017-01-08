Финская компания представила первую Nokia на Android

Компания HMD Global официально представила первый смартфон Nokia на базе операционной системы Android. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на пресс-релиз компании-разработчика

HMD Global стала владельцем бренда Nokia в прошлом году. Первый ее смартфон на операционной системе Android будет называться Nokia 6. Он выйдет на рынок в первом квартале нынешнего года. Пока новинка будет продаваться только в Китае, на площадке JD.com.

По словам менеджмента компании, Китай был выбран для премьеры продаж не случайно – это самый большой рынок смартфонов в мире.

Стоимость 5,5-дюймового смартфона составит 246 долларов. В телефоне 64 гб постоянной памяти и 4 гб оперативной, процессор Qualcomm Snapdragon 430.