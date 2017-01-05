NASА планирует направить первую афроамериканку на МКС в 2018 году

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASА) планирует направить двух астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) в 2018 году. В том числе речь идет об экс-сотруднице ЦРУ Джанетт Эппс, которая полетит в космос впервые и станет первой афроамериканкой в составе экипажа МКС. Об этом в среду сообщило NASА.

Согласно планам космического ведомства США, уроженка города Сиракьюз (штат Нью-Йорк) отправится на орбиту в мае 2018 года. Эппс в качестве бортинженера войдет в состав экспедиции 56 под началом командира американца Эндрю Фойстела. Он полетит на МКС в марте 2018 года в качестве бортинженера экспедиции 55. Его соотечественница задержится на орбитальной станции с тем, чтобы влиться в состав экспедиции 57.

"Состав каждого экипажа МКС привносит в общее дело что- то свое отличительное. У Эндрю и Джанетт обоих есть, чем поделиться. Станция только выиграет от наличия таких астронавтов на борту", - подчеркнул в этой связи начальник отряда астронавтов NASА в Центре космических полетов им. Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Крис Кэссиди.

Согласно данным NASА, Эппс является доктором в области авиационно-космической техники. До зачисления в отряд астронавтов в 2009 году она семь лет служила техником в ЦРУ. В отличие от нее, Фойстел является опытным астронавтом. В 2009 году он на борту шаттла "Атлантис" совершил полет к космическому телескопу NASА "Хаббл" и входил в состав экипажа шаттла "Индевор" во время его последней миссии в 2011 году (к МКС).

Как сообщил в декабре 2016 года в интервью "Российской газете" заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Юрий Власов, Россия не планирует отказываться от продления сроков эксплуатации МКС до 2028 года. На данный момент станцию планируется использовать до 2024 года.